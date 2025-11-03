Haberler

Gaziantep'te Kaçak Kazı Yapan 9 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Güncelleme:
Gaziantep'in Araban ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığını önlemek amacıyla yapılan operasyon sonucu izinsiz kazı yapan 9 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin araçlarında çeşitli kazı malzemeleri ve cihazlar ele geçirildi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde kaçak kazı yapan 9 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürütüldü.

Ekipler bu kapsamda ilçe kırsalında define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 9 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, bilgisayar, 3 alan tarama cihazı, yer altı görüntüleme cihazı ve 6 kazı malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
