Gaziantep'te Kaçak Kazı Yapan 9 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
Gaziantep'in Araban ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığını önlemek amacıyla yapılan operasyon sonucu izinsiz kazı yapan 9 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin araçlarında çeşitli kazı malzemeleri ve cihazlar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığınca, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürütüldü.
Ekipler bu kapsamda ilçe kırsalında define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 9 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, bilgisayar, 3 alan tarama cihazı, yer altı görüntüleme cihazı ve 6 kazı malzemesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
