Gaziantep'te Kaçak İlaç Operasyonu: 1 Gözaltı

Güncelleme:
Gaziantep'te düzenlenen operasyonla 15 bin 382 tıbbi ilaç ve çok sayıda gümrük kaçağı ilaç ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te polisin düzenlediği kaçak ilaç operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilaç kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Aramalarda; 15 bin 382 tıbbi ilaç, 7 bin gümrük kaçağı ilaç, 6 bin 304 sıvı çözelti, 200 enjektör ile çeşitli tıbbi malzemeler ele geçirildi. İlaçlara el koyan ekipler, 1 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Böyle yardım olmaz olsun

Garip gurabayı bu lanet şovunuza alet etmeseniz keşke
