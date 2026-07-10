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Gaziantep'te iş merkezinde yangın

Gaziantep'te iş merkezinde yangın
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Gaziantep'teki Halı Sarayı İş Merkezi'nin çatı katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ofisler tahliye edildi, alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

GAZİANTEP'te bir iş merkezinde yangın çıktı. Çok sayıda ekip, alevleri müdahale ediyor.

Değirmiçem Mahallesi'ndeki 5 katlı Halı Sarayı İş Merkezi'nin çatı katında saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. İş merkezinden yükselen alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler bir taraftan yangına müdahale ederken, diğer taraftan iş merkezindeki tüm ofisler de tahliye edildi.

Alevleri kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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