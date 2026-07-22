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Gaziantep'te İş Merkezinde Trafo Yangını

Gaziantep'te İş Merkezinde Trafo Yangını
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Gaziantep'te 7 katlı Kepkepzade İş Merkezi'nin zemin katında trafo kaynaklı yangın çıktı. Ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, iş merkezi tahliye edildi.

GAZİANTEP'te 7 katlı bir iş merkezinin zemin katında trafodan çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İncilipınar Mahallesi'ndeki 7 katlı Kepkepzade İş Merkezi'nin C Blok'unun eksi 2 zemin katında öğle saatlerinde trafodan kaynaklanan yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören iş merkezindekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese itfaiye ve bölge TEİAŞ ekipleri yönlendirildi. Ekipler, iş merkezinde çalışanları tahliye etti. Ekiplerin 1 saatlik müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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