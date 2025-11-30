Haberler

Gaziantep'te Huzur Uygulaması: 28 Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te gerçekleştirilen 'Huzur27' uygulamasında 15 bin 129 kişinin sorgulanması sonucu 28 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca, ruhsatsız silah, uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

Gaziantep'te gerçekleştirilen huzur uygulamasında aranan 28 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına ve huzur güvenliğin sağlanması için "Huzur27" uygulaması yapıldı.

15 bin 129 kişinin sorgulandığı denetimde çeşitli suçlardan aranan 28 kişi yakalandı.

Denetimlerde 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 137,56 gram uyuşturucu madde, 472 paket gümrük kaçağı sigara ve 250 faturasız ilaç ele geçirildi, bu konularla ilgili 24 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Trafik yönünden yapılan denetimde ise 1643 araç sorgulanurken, 134 araca 1 milyon 108 bin 807 lira cezai işlem uygulandığı belirtildi. ???????

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
