Gaziantep'te Halk Otobüsü Şoförüne Tekme Tokatlı Saldırı

Gaziantep'te Halk Otobüsü Şoförüne Tekme Tokatlı Saldırı
Gaziantep'te halk otobüsü şoförü C.S., yolcu ile yaşadığı tartışmanın ardından 5 kişinin saldırısına uğradı. Olayın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. 4 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te halk otobüsü şoförü C.S., 5 kişinin tekme tokatlı saldırısına uğradı. Saldırı aracın güvenlik kamerasına yansırken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 7 Kasım'da Narlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre özel halk otobüsü şoförünün ani fren yapması ile otobüsteki bir yolcunun parmağı kırıldı. Otobüste şoför ile yolcu arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından yolcunun yakını olan 5 kişi otobüse binerek, şoföre tekme ve tokatlarla saldırdı. Şoföre saldırı anı ise otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. Şikayet üzerine polis ekipleri, 5 şüpheliden 4'ünü yakalayarak, gözaltına aldı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

