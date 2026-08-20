Haberler

Gaziantep'te Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 2 Ölü

Gaziantep'te Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 2 Ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, şarampole devrildi.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, öğleden sonra Olucak Mahallesi'nde meydana geldi. Nurdağı yönüne giden Latif Ç.(67) yönetimindeki 27 BDB 112 plakalı hafif ticari araç, sürücünün kontrolünde çıkıp, takla atarak Atatürk viyadüğünün ayaklarına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, sürücü Latif Ç. ile yanındaki Suriye uyruklu Adıba Ö.'nün (55) yaşamını yitirdiğini belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Latif Ç. ile Adıba Ö.'nün cansız bedenleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Vatandaşın 'yastık altı' Merkez Bankası rezervinden büyük

Cevdet Yılmaz'dan dikkat çeken 'yastık altı' yorumu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis memurunun sır dolu ölümü! 3 gün önce taşındığı evinde başından vurulmuş halde bulundu

Polis memurunun sır dolu ölümü! 3 gün önce taşındığı evinde...
Skandalı İsrailli Bakan Ben-Gvir paylaştı: Tutsakların idam edileceği tesis

Skandalı İsrailli bakan paylaştı! İzleme kabinleri de olacak
Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş

Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş
Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte Murat Başoğlu’nun yeni hayatı

Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte yeni hayatı
Yata çıkması için hamile eşine yardım etmeyen ünlü isim eleştirilerin hedefinde

Yata çıkması için hamile eşine yardım etmeyen ünlü isim eleştirilerin hedefinde
Miguel Cardoso'dan tarihe geçen imza

Attığı imzayla tarihe geçti!
Herkesin gözü önünde mide bulandıran görüntüler

Herkesin gözü önünde mide bulandıran görüntüler