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İslahiye'de Motosiklet-Ticari Araç Çarpışması: 1 Yaralı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

M.F. yönetimindeki 27 ALV 275 plakalı hafif ticari araç, Cevdetpaşa Mahallesi Şehit Zafer Yılmaz Caddesi'nde A.S. idaresindeki 27 AVN 435 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Yaralı, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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