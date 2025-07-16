Gaziantep'te geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Kırsal Bedirköy Mahallesi yakınlarında faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Jandarma bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel