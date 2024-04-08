Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Gaziantep'te Geleneksel Bayram Kömbesi Üretimi Devam Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, ramazanın son haftasında başlanan ve arife gününe dek sürdürülen geleneksel "bayram kömbesi" üretimi sürüyor.

Kentin özel bayram lezzetlerinden olan kömbe geleneği, İslahiye'de bir asrı aşkın süredir yaşatılıyor. Önceden evlerde sabaha kadar üretilen kömbe, şimdi ise pide fırınlarında yapılıyor.

İlçede fırın işletmecisi Hasan Pamuk, AA muhabirine, geçen yıl depremden dolayı üretim yapamadıklarını söyledi.

Geleneksel üretime devam ettiklerini anlatan Pamuk, zeytinyağlı, tahinli, haşhaşlı, fıstıklı, cevizli kömbe çeşitlerini de satışa sunduklarını belirtti.

Yurt içi ve yurt dışından talepler geldiğini dile getiren Pamuk, kömbenin uzun süre bayatlamadan dayanabildiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Hasan Pamuk Gaziantep Gastronomi Kültür Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title