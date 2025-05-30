Gaziantep'te "Gazze İçin Küresel Öfke Günü" programı düzenlendi

Gaziantep'te 'Gazze İçin Küresel Öfke Günü' programı düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te "Gazze İçin Küresel Öfke Günü" programı düzenlendi Gaziantep'te, İsrail'in Gazze'deki 600 günü aşkın süredir devam eden katliamına ve insanlık dışı ambargosuna dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması düzenlendi.

Gaziantep'te "Gazze İçin Küresel Öfke Günü" programı düzenlendi

GAZİANTEP - Gaziantep'te, İsrail'in Gazze'deki 600 günü aşkın süredir devam eden katliamına ve insanlık dışı ambargosuna dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması düzenlendi.

Gazze'de 600 günde uluslararası insancıl hukuku defalarca çiğneyen İsrail, saldırılarında hiçbir ayrım gözetmiyor. Gaziantep Kudüs Platformu ve Gaziantep Peygamber Sevdalıları Derneği, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamak amacıyla basın açıklaması ve gıyabi cenaze namazı programı düzenledi.

"Gazze İçin Küresel Öfke Günü" temasıyla yapılan basın açıklamasında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirilen basın açıklaması için toplanan kalabalık akşam namazını cemaat ile meydanda kıldı.

Gazze'de yaşanan soykırıma ve insanlık dışı ablukaya tepki göstermek amacıyla bir araya gelen STK'lar ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü katliamını attıkları sloganlarla kınadı.

Gazze'de devam eden İsrail soykırımında hayatını kaybeden Müslümanlar ile Gazze'de insani yardım faaliyetleri yürüttükleri sırada İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden insani yardım çalışanları için gıyabi cenaze namazı kılındı ve dua edildi.

Gıyabi cenaze namazının ardından basın açıklamasını okuyan Özcan Fidan, "Gazze 600 günü aşkın süredir soykırıma maruz bırakılmaktadır. Bu modern çağın en uzun süreli ve en organize soykırımıdır. Bu insanlığın gömüldüğü bir mezarlık, vicdanların göçtüğü bir haritadır. Gazze'de sadece insanlar değil, hukuk, ahlak, adalet, şeref, onur yerle bir edilmektedir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM KOÇYİĞİT - Güncel
Narin Güran cinayetine ilişkin 'suçluyu kayırma' davasında 15 kişiye ceza!

Narin Güran cinayeti davasında 15 kişi için karar verildi
Trump, Gazze'de ateşkes için tarih verdi: Anlaşmaya çok yaklaştılar

Trump tarih verdi! Gazze'de ateşkes için geri sayım
24 yaşındaki Sedef'i öldürdükten sonra cesedine halıya sarıp denize atan sanıktan kan donduran itiraf

24 yaşındaki Sedef'in korkunç ölümünde sır perdesi aralanıyor
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi, hala alışamadılar

286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kebabın başkentinde evde at keserken suçüstü yakalandılar

Kebabın başkentinde atları keserken suçüstü yakalandılar
Premier Lig'de forma giyen Türk futbolcuları üzen haber

Premier Lig'de forma giyen Türk futbolcuları üzen haber
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
Şampiyon Galatasaray, ligin son maçında RAMS Başakşehir'i mağlup etti

Şampiyon Galatasaray, ligin son maçında yıldızlarıyla zafere uzandı
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

Künefeciye bak sen! Örgüte yolladığı para dudak uçuklatan cinsten
Avrupa kupalarına katılacak Samsunspor'a bir müjdeli haber daha

Avrupa kupalarına katılacak Samsunspor'a bir müjdeli haber daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.