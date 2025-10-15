Haberler

Gaziantep'te Gazze İçin Hayır Çarşısı Açıldı

Gaziantep'te Gazze İçin Hayır Çarşısı Açıldı
Gaziantep'in Araban ilçesinde, Gazze'ye yardım toplamak amacıyla düzenlenen hayır çarşısı, İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle açıldı. Müftü Muhammed Konuksever, etkinlikle Filistinli ihtiyaç sahiplerine destek vermeyi hedeflediklerini belirtti.

Araban Belediyesi bahçesinde İlçe Müftülüğü ve TDV Şubesi işbirliğinde kurulan çarşı, yarına kadar açık kalacak.

Müftü Muhammed Konuksever, yaptığı konuşmada, Filistinli mazlumların ihtiyaçlarını bir nebze olsun karşılamak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Gazze'de kalıcı bir huzur ortamının sağlanmasını ümit ettiklerini dile getiren Konuksever, "İnşallah oradaki kardeşlerimiz huzura kavuşur, vatanlarını tekrar ihya eder. Bugün arkadaşlarımız ve ilçe halkının katkılarıyla hayır çarşımızı açtık. Çarşıda elde edeceğimiz gelirin tamamı Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılacak." dedi.

Alışveriş yapmak için gelen vatandaşları ise yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mahmut Bazlama - Güncel
