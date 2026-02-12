Haberler

Gaziantep'te fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Gaziantep'in Oğuzeli ve Şahinbey ilçelerinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 4'ü tutuklandı. Operasyonda 20 mağdur kadın kurtarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bazı şüphelilerin çocukları ailelerinden kopararak uyuşturucu madde kullandırdığı ve "masaj salonu" adı altında zorla fuhuş yaptırdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler suç örgütü kurarak zorla fuhuş yaptıkları gerekçesiyle M.M.K, D.S, R.Y, M.Ş.G. ve İ.B.Ç.'yi gözaltına aldı.

Operasyon kapsamında ekipler, 5'i çocuk 20 mağdur kadını kurtardı, kurtarılan bir çocuk şüphelilerden birinin ikametinde bulundu.

Yapılan aramalarda 2 tabanca fişeği, tabanca, 6 cinsel içerikli hap, 110 kutu cinsel içerikli krem, 8 macun, 4 evrak, 5 cep telefonu, 5 sim kart ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.M.K, D.S, R.Y. ve İ.B.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.Ş.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

