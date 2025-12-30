Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 2 firari hükümlü yakalandı
Gaziantep'te dolandırıcılık ve yağma suçlarından toplam 42 yıl hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Valiliğin NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, dolandırıcılık ve yağma suçlarından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda, hakkında dolandırıcılık suçundan 25, yağma suçundan ise 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlüyü yakaladı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.