Gaziantep'te Firari FETÖ Hükümlüsü Yakalandı

Gaziantep'te Terörle Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi firari bir hükümlü yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince firari FETÖ hükümlülerini yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

