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Gaziantep'te FETÖ'nün 'büyük bölge imamı' yakalandı

Gaziantep'te FETÖ'nün 'büyük bölge imamı' yakalandı

Güncel Haberler

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda FETÖ terör örgütünün 'büyük bölge imamı', 'eyalet imamı' ve 'eğitim danışmanı' olduğu belirtilen F.S. yakalandı.

p>GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda FETÖ terör örgütünün 'büyük bölge imamı', 'eyalet imamı' ve 'eğitim danışmanı' olduğu belirtilen ve 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan F.S. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda 'FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olma' suçuyla yargılandığı davada 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak aranan F.S.'nin Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaşıldı. Ekipler, aynı zamanda terör örgütünün 'büyük bölge imamı', 'eyalet imamı' ve 'eğitim danışmanı' olduğu tespit edilen F.S.'yi gizlendiği adrese düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan F.S., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel

Gaziantep Güncel Haberler

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