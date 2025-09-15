Haberler

Gaziantep'te fabrikada çıkan yangında 2 işçi dumandan etkilendi.

Şehitkamil ilçesi 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde ıslak mendil üretimi yapılan fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi'ne ait itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu, dumandan etkilenen 2 işçiye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
