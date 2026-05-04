Gaziantep'te etkili olan sağanak ve fırtına sonrası 90 kırsal mahallede tarım arazileri zarar gördü

Gaziantep'te dün etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak, 90 kırsal mahallede zarara yol açtı.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, il genelinde etkili olan olumsuz hava koşullarının ardından Barak Ovası'nda zarar gören tarım arazilerinde yürütülen hasar tespit çalışmalarına katıldı.

Sağlam, AA muhabirine, kent genelinde son yılların en büyük doğal afetlerinden biriyle karşı karşıya kalındığını belirtti.

Bazı bölgelerde fırtına ve sağanağın ardından hortumun da etkili olduğunu ifade eden Sağlam, şunları kaydetti:

"Nizip, Karkamış, Oğuzeli ve Araban ilçeleri başta olmak üzere dolu ve hortum nedeniyle zarar oluştu. Araban'da 7, Nizip'te 50, Oğuzeli'nde 20 ve Karkamış'ta 13 olmak üzere toplam 90 kırsal mahallede tarım arazileri zarar gördü. Bugün itibarıyla 60 personelden oluşan 21 ekiple sahadayız. En büyük hasarın Antep fıstığında olduğunu tespit ettik. Hububatta ise beklenenden daha az zarar oluştu. Yaklaşık 3 gün içinde genel tabloyu netleştireceğiz. Oğuzeli ilçesinde 5 mahallede hortum nedeniyle ahırların çatıları zarar gördü. En büyük tesellimiz can kaybının yaşanmamasıdır. Hasar tespit çalışmalarımız sürüyor, tamamlandığında ilgili birimlerle paylaşacağız."

Oğuzeli Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Özer de ilçe genelinde özellikle Antep fıstığı ağaçlarında ciddi zarar meydana geldiğini ifade etti.