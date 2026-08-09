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Eşarplı Kaçış Başarısız: Zanlı Tutuklandı

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- Şüphelinin yakalanma anı araç kamerasınca kaydedildi

Gaziantep'te husumetlisini silahla yaraladıktan sonra eşarp takarak taksiyle kaçarken yakalanan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, önceki gün merkez Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi 85079 Nolu Cadde'de Ökkeş K, husumetli olduğu iddia edilen İlhan T. tarafından silahla vuruldu.

Ökkeş K, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden eşarpla yüzünü kapatarak, taksiyle kaçmak isteyen İlhan T, polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan taksi kamerasınca kaydedilen görüntüde, şüphelinin eşarp takarak taksiye bindiği ve polis ekiplerince yakalandığı yer alıyor.

Kaynak: AA
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