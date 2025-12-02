Haberler

Gaziantep'te en az 4 çocuğu olan aileler çekiliş ve kuraya girmeden ev sahibi olacak

Gaziantep'te en az 4 çocuğu olan aileler çekiliş ve kuraya girmeden ev sahibi olacak
Güncelleme:
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, en az 4 çocuğu olan aileleri çekilişsiz kurasız ev sahibi yapacak konut projesini açıkladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesiyle nedeniyle aile kurumunu güçlendirmeye yönelik çalışmalar kapsamında konut projesi hazırlandı.

Kuzeyşehir ve Güneyşehir'de belediyenin iştiraki olan Gazi Konut tarafından yapılan konutlarda, aynı hanede en az dört ve üzeri çocuğu bulunan aileler çekiliş ve kura olmadan ev sahibi yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, aile yılını önemsediklerini ve bu yüzden bu projeyi geliştirdiklerini söyledi.

Şahin, "En az 4 ve üzeri çocuğu olan ailelerimizi Gazi Konutla kuraya girmeden Kuzeyşehir'de ve Güneyşehir'de evlerini teslim edeceğiz. Aile yılında müjdelerimiz devam edecek." diye konuştu. ???????

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
