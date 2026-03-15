Gaziantep'te 11 düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep'te yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 11 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde göçmen kaçakçılığı suçunun engellenmesi ve göçmen kaçakçılarının yakalanması amacıyla denetim yaptı.

Ekipler, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 11 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.