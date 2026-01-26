Haberler

Gaziantep'te 4 trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Gaziantep'te 4 trafik kazasında 8 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen dört farklı trafik kazasında toplamda 8 kişi yaralandı. Olaylar, çeşitli kavşaklarda ve caddelerde araçların çarpışması sonucu gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen 4 trafik kazasında toplam 8 kişi yaralandı.

M.Ç. (54) idaresindeki 63 AEU 982 plakalı otomobil, Otogar Kavşağı'nda M.Ş. (23) yönetimindeki 27 DG 606 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, M.Ş ile yolcu E.K. (45) yaralandı.

İkinci kaza Atatürk Mahallesi Otogar altı Fatih Kavşağı'nda yaşandı. U.Ç. (26) yönetimindeki 33 ADZ 778 plakalı otomobile, Ş.K. (45) idaresindeki 31 ADY 294 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Üçüncü kazada ise O.Y. (27) idaresindeki 27 AOU 145 plakalı motosiklet, Yeni Mahalle Hatay Bulvarı'nda aynı yönde ilerleyen E.G. (45) yönetimindeki 27 AYZ 687 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü O.Y. ile E.G ve diğer motosiklette yolcu konumunda bulunan M.S.K. (37) yaralandı.

Dördüncü kazada ise direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarpan M.A. (54) idaresindeki 27 SS 184 plakalı kamyonete Gaziantep Bulvarı Dispanser Kavşağında arkadan gelen F.Y. (38) idaresindeki 44 AJJ 781 otomobil çarptı.

Kazada sürücüler M.A. ile F.Y yaralandı.

Yaralılar, İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu

İstanbul'da facia! Aynı aileden 3 kişi ölü bulundu
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi

Muhittin Böcek'e ağır darbe! Neyi var neyi yok devlete kalacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jetteki Merve Eryiğit de itirafçı oldu

Merve Eryiğit'ten fuhuş ve uyuşturucu itirafı
'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Geceden beri haber alınamayan 19 yaşındaki genç, kaza yapmış halde ölü bulundu

Geceden beri aranan 19 yaşındaki gençten kahreden haber
Türk futbolunda neler oluyor? İptal edilen frikik tartışma yarattı

Türk futbolunda neler oluyor? Bu gol iptal edildi
Jetteki Merve Eryiğit de itirafçı oldu

Merve Eryiğit'ten fuhuş ve uyuşturucu itirafı
Neye uğradığını şaşırdı! Benfica'ya dönen Rafa Silva'ya büyük şok

Benfica'ya dönen Rafa Silva'ya ilk maçında büyük şok
Çin'de nükleer deprem! Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD'ye vermiş

Çin'de nükleer deprem! Gerçek ortaya çıktı, ülkede yer yerinden oynadı