GAZİANTEP'TE 'DOMOTEX TURKEY' HALI FUARI AÇILDI - Haberler

İSKENDERUN, HATAY (DHA) - GAZİANTEP'te Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarı 'Domotex Turkey' iki yıl pandemi sürecinin ardından 10'ıncu kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB), Gaziantep Halıcılar Odası ve Deutsche Messe Hannover Fairs Türkiye Fuarcılık iş birliği ile Ortadoğu Fuar Merkezi'nde yapılan fuara 14 ülkeden 48'i yabancı 216 firma ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. İki yıl pandemi süresinde verilen aranın ardından bu yıl 10'ncu kez kapılarını Gaziantep'te açan 'Domotex Turkey' fuarında halı sektöründe gelişen makine teknoloji sanayi ürünleri de tanıtıldı.

'İSKENDERUN HASSA TÜNELİ'NDE SONA GELİNDİ'

Açılış programında konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep'in halı üretiminin başkenti olduğunu ve sanayicilerin merakla beklediği İskenderun-Hassa Tüneli Projesinde sona gelindiğini söyledi.

Lojistik köy çalışmalarının da devam ettiğini söyleyerek Ulaştırma Bakanlığının konuyla ilgili yatırımlara devam ettiğini belirtin Gül, "Lojistik anlamında hep konuşulan İskenderun-Hassa Tünelinde sona gelindi. İskenderun limanına ihracat yapılacak ürünler çok daha çabuk ulaşacak. Hem ithalatımızda hem ihracatımızda böylelikle rekabet üstünlüğü sağlanacak. Aynı zamanda bu kadar gecikmesinin sebebi de demiryolu hattı ilave edilmesidir. Bu sene ihale yapılacak. Demiryolu ve karayolu hattı olan İskenderun'a çok daha çabuk ulaşacağımız bir altyapımız oluşacak. Yine eksikliğini hissettiğimiz lojistik köy meselesi vardı. Ulaştırma Bakanlığımız konuyla ilgili çalışıyor. Sanayicilerimiz bu gelişmeler karşısında yeni yatırımlar yapmak istiyor ve yeni yatarım alanları istiyorlar' dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, sanayinin kalbinin hızla attığını ve sanayi atıklarının yüksek arıtma teknolojileri ile arıtılarak doğanın korunduğunu söyledi.

Yeşil ve akıllı şehir oluşturmak konusunda sürdürülebilirliğin sağlanması konusunda çalıştıklarını söyleyen Şahin, " Yeşil ve akıllı şehirler oluşturmak bizim başlığımızdır. Bu konuda çok hızlı çalışarak büyük gayretler gösteriyoruz. Yeşil şehir olmak için öncelikle mühendislik olarak ölçümler yapmamız gerekiyor. Bu şehrin sanayisi nasıl yeşile dönüşecek. Sanayinin attığı atığın balığı öldürmemesi, ağacı kurutmaması ve insanı kanser etmemesi için ne yapmak gerekiyor. Büyükşehir olarak sürdürülebilirliği sağlayıp bu konuda büyük mücadele verdik" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Vali Davut Gül ve beraberindekiler açılışını yaptıkları fuarı gezdi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel