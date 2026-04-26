Gaziantep'te dolu hayatı olumsuz etkiledi

Gaziantep'te etkili olan dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde akşam saatlerinde aniden başlayan dolu yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yaklaşık 20 dakika süren yağışın ardından cadde ve kaldırımlar beyaza büründü.

Bazı vatandaşlar araçlarını korumak için üzerlerini örtülerle kapatırken, bazıları ise durak ve iş yerlerine sığındı.

Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte dolu, yerini yağmura bıraktı.