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Gaziantep'te dini duyguları istismar ederek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı

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Gaziantep'te dini duyguları istismar ederek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli, emniyet operasyonu sonucu gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep'te dini duyguları istismar etmek suretiyle dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dini duyguları istismar etmek suretiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen zanlının evine operasyon düzenledi.

Adresteki aramada, çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
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