Gaziantep'te Devrilen Otomobilde 3 Yaralı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen yabancı plakalı otomobilde 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
A.K. (63) idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Nurdağı-İslahiye karayolunda Gökçedere Mahallesi yakınlarında devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü A.K. ile araçta bulunan N.K. (59) ve S.Ç, sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel