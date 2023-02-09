Gaziantep'te depremin vahametini gözler önüne seren görüntü! Park alanı boydan boya yarıldı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden olurken, Gaziantep'te deprem sonrası ortaya çıkan bir görüntü sosyal medya infial yarattı. Bir park alanında kaydedilen videoda deprem sonrasında zeminin boydan boya yarıldığı ve büyük bir çukur oluştuğu görülüyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle, Gaziantep'te yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ZEMİNİN BOYDAN BOYA YARILDIĞI GÖRÜLDÜ

Deprem sonrası şehirdeki park alanında kaydedilen bir video ise sosyal medyada deyim yerindeyse infial yarattı. Sarsıntının vahametini gözler önüne seren paylaşımda, bir park alanının zemininin boydan boya yarıldığı ve dev bir çukuş oluştuğu görülüyor.

İNFİAL YARATAN PAYLAŞIM

Yerel bir sosyal medya hesabının profilinden yapılan canlı yayında ortaya çıkan Gaziantep'teki yıkıma dair görüntüler kısa sürede viral oldu.