Haberler

Gaziantep'te Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Hüzünlü Anma Etkinliği

Gaziantep'te Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Hüzünlü Anma Etkinliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden 134 kişi için anma etkinliği düzenlendi. Ayşe Mehmet Polat Sitesi önünde gerçekleşen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu. Depremde yakınlarını kaybedenler duygusal anlar yaşarken, etkinliğe yerel yöneticiler de katıldı.

GAZİANTEP'te anma etkinliğinin adresi, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 134 kişinin hayatını kaybettiği Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nde önü oldu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunduğu etkinlikte yakınlarını kaybedenler gözyaşlarına boğuldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği depremlerinin 3'üncü yıldönümünde Gaziantep'te de hüzünlü anma programı düzenlendi. 134 kişinin hayatını kaybettiği Ayşe Mehmet Polat sitesi önünde gerçekleştirilen etkinliğe Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kurum müdürleri ve depremde hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

Anma programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ve sela okunmasıyla başladı. Saatler 04.17'yi gösterdiğinde ise sessizlik hakim oldu. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarının gözyaşları döktü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek

Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı alışverişinde yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı alışverişinde yeni dönem
Bilal Erdoğan'dan N'Golo Kante sözleri: Destek devam edecek

Bilal Erdoğan'dan çok konuşulacak Kante sözleri
Domenico Tedesco, UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı

UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
AK Partili Şamil Tayyar'dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir

AK Partili isimden çarpıcı Zeydan Karalar yorumu
Bilal Erdoğan'dan N'Golo Kante sözleri: Destek devam edecek

Bilal Erdoğan'dan çok konuşulacak Kante sözleri
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız 'Umut Hakkı' konusuna açıklık getirdi

Öcalan tahliye olacak mı? "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirildi