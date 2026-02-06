Gaziantep'te Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Hüzünlü Anma Etkinliği

GAZİANTEP'te anma etkinliğinin adresi, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 134 kişinin hayatını kaybettiği Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nde önü oldu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunduğu etkinlikte yakınlarını kaybedenler gözyaşlarına boğuldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği depremlerinin 3'üncü yıldönümünde Gaziantep'te de hüzünlü anma programı düzenlendi. 134 kişinin hayatını kaybettiği Ayşe Mehmet Polat sitesi önünde gerçekleştirilen etkinliğe Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kurum müdürleri ve depremde hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

Anma programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ve sela okunmasıyla başladı. Saatler 04.17'yi gösterdiğinde ise sessizlik hakim oldu. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarının gözyaşları döktü.