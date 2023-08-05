Gaziantep'te depremde hasar gören bina çöktü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremde ağır hasar gören 5 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. Binanın çökmesi ile birlikte etrafı toz bulutu kapladı.

GAZIANTEP'in İslahiye ilçesinde depremde ağır hasar gören 5 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. Binanın çökmesi ile birlikte etrafı toz bulutu kapladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinin Atatürk Mahallesi'ndeki 5 katlı bina, ağır hasar gördü. Yıkım kararı verilen ve boşaltılan binanın bugün, iş makinesiyle yıkımı için çalışma başlatıldı. Çalışmalar sırasında bina, bir anda çöktü. Çevreyi toz bulutu kaplarken, kısa süreli korkuya yol açan binanın çökme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.