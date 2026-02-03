Gaziantep'te 6 Şubat'ta okullar tatil olacak

GAZİANTEP'te 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümü nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada kabir ziyaretleri ve diğer etkinlikler gereği 1 gün eğitim ve öğretime ara verildiği ifade edilerek, "6 Şubat 2023 tarihinde ilimizde meydana gelen deprem felaketinin yıl dönümü olması münasebetiyle kabir ziyareti ve diğer etkinliklere katılımı kolaylaştırmak amacıyla 6 Şubat 2016 Cuma günü eğitim ve öğretime ilimiz genelinde 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca; kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksamaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla, anma programına katılacak, kabristan ziyareti yapacak kamu kurum ve kuruluşlardaki çalışanlar da 6 Şubat 2016 Cuma günü 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.