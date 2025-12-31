Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 34 gözaltı

GAZİANTEP'te jandarma ve polis ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlediği operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışma başlattı. Ekipler, DEAŞ'la bağlantısı olduğu belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda örgüte ait kitaplar ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla 20 şüpheli ise serbest bırakıldı. 5 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.