Gaziantep'te orman yangını kontrol altına alındı
Gaziantep'te Nizip yolu üzerinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Gaziantep'te Nizip yolu üzerinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bilek Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait 18 araç ve 58 kişilik personelle müdahale edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması devam ediyor.
Kaynak: AA