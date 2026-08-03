Haberler

İslahiye'de orman yangını kontrol altına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kırsal Boğaziçi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü İslahiye Şefliği ekipleri sevk edildi.

Yangına 9 arazöz, 5 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 1 helikopter ile diğer kurumlara ait 3 su ikmal aracıyla müdahale edildi.

Toplam 47 personelin katıldığı çalışma sonucu yangın, yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 5 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi

84 hakim ve savcı meslekten men edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'na kızından duygusal mesaj

Tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'nun kızından mesaj var
Ali Biçim ve sevgilisinin denizdeki görüntüsü olay oldu

Ne yapıyorsunuz Ali Bey?

'Erkeklik gururu' bahanesi sökmedi: Fatma Kara cinayetinde gerekçeli karar açıklandı

'Erkeklik gururu' bahanesi sökmedi: Ne iyi hal, ne haksız tahrik...
Kuralar çekildi! İşte Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri

İşte Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri
Araçta uyuya kalan 4 yaşındaki çocuğa sıcak çarptı, aylar önce fotoğraf çektirdiği yere defnedildi

Araçta uyudu, bir daha uyanamadı: Fotoğraf çektirdiği yere defnedildi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Netanyahu'ya tepki: Netanyahu şebekesi barışı savunanları sabote ediyor

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Netanyahu'ya tepki
Özgür Özel, abdest görüntüleriyle ilgili iddialara sert çıktı: Bundan utanç duyuyorum

Bu görüntüyle ilgili iddialara sert çıktı: Utanç duyuyorum