Gaziantep'te 'Huzurlu Parklar' denetimi: 10 bin 508 kişi sorgulandı
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Huzurlu Parklar" uygulaması gerçekleştirildi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Huzurlu Parklar" uygulaması gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil ve Şahinbey ilçesinde 20-22 Haziran'da yapılan denetimlerde, 10 bin 508 kişinin sorgusu yapıldı.
Denetimde, çevreye rahatsızlık veren 23 kişiye işlem yapıldı, 316'sı motosiklet olmak üzere bin 174 araç sorgulandı, 161 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Kaynak: AA / Emine İspir