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Gaziantep'te 'Huzurlu Parklar' denetimi: 10 bin 508 kişi sorgulandı

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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Huzurlu Parklar" uygulaması gerçekleştirildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Huzurlu Parklar" uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil ve Şahinbey ilçesinde 20-22 Haziran'da yapılan denetimlerde, 10 bin 508 kişinin sorgusu yapıldı.

Denetimde, çevreye rahatsızlık veren 23 kişiye işlem yapıldı, 316'sı motosiklet olmak üzere bin 174 araç sorgulandı, 161 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Emine İspir
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