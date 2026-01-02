Gaziantep'te 2 Firari Hükümlü Yakalandı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda, hakkında dolandırıcılık suçundan 17 yıl 3 ay, hırsızlık suçundan ise 16 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlüyü yakaladı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel