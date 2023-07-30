Gaziantep'te cenaze töreninde silahlı kavga: 5 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir cenaze töreninde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu saldırgan pompalı tüfekle ateş açtı ve saçmalar nedeniyle 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken saldırganın yakalanması için çalışmalar başlatıldı.