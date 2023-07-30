Gaziantep'te cenaze töreninde silahlı kavga: 5 yaralı
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir cenaze töreninde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu saldırgan pompalı tüfekle ateş açtı ve saçmalar nedeniyle 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken saldırganın yakalanması için çalışmalar başlatıldı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde cenaze töreninde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Akın B. (28), Mezarlık Camisi'nde bir yakınının cenaze töreninde karşılaştığı husumetli kişiyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Akın B. pompalı tüfekle husumetli olduğu kişiye ateş etti.
Tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle törendeki Bahar B, Halil C, Nimet S, Fatih B. ve Cuma B. yaralandı.
Yaralılar ilçe ve kentteki hastanelere kaldırılırken Halil C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay yerinden kaçan saldırgan Akın B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.