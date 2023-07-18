Gaziantep'te çalınan motosiklet Halfeti'de bulundu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde çalınan motosiklet, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde ele geçirildi. Jandarma ekipleri, yapılan denetimlerde çalıntı olduğunu tespit etti ve motosikleti sahibine teslim etti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.