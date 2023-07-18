Gaziantep'te çalınan motosiklet Halfeti'de bulundu
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde çalınan motosiklet, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde ele geçirildi. Jandarma ekipleri, yapılan denetimlerde çalıntı olduğunu tespit etti ve motosikleti sahibine teslim etti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde çalınan motosiklet, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarıgöklü Mahallesi'nde yaptığı denetimlerde 27 ALP 268 plakalı motosikleti durdurdu.
Yapılan incelemede motosikletin Nizip'te çalındığı tespit edildi.
Jandarma ekipleri, incelemenin ardından motosikleti sahibi Halil Yaprak'a teslim etti.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mustafa Sonar - Güncel