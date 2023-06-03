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Gaziantep'te Buğday Tarlasında Yangın

Gaziantep'te Buğday Tarlasında Yangın

Güncel Haberler

Nurdağı ilçesinde, buğday tarlasında çıkan yangın, yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Yangında, 10 dönümlük ekili alan zarar gördü.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, buğday tarlasında çıkan yangın, yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Yangında, 10 dönümlük ekili alan zarar gördü.

Nurdağı ilçesi Gökçedere Mahallesi'nde, 10 dönümlük buğday ekili arazide, saat 12.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, yaklaşık yarım saatte diğer tarlalara sıçramadan söndürüldü. Yangında, 10 dönümlük buğday ekili arazi zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Güncel

Nurdağı Güncel Haberler

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