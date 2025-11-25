Gaziantep'te Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Zanlının Yakalanma Anı Kamerada
Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşi Zehra Özkan'ı öldüren Recep Özkan'ın yakalanma anları cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, polisin teslim ol ihtarnlarına uymayan zanlının tabancayla karşılık verdiği ve polis ekiplerinin onu bacağından vurarak etkisiz hale getirdiği anlar yer alıyor.
YAKALANMA ANI KAMERADA
Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşi Zehra Özkan'ı (45) öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Recep Özkan'ın (48) yakalanma anları cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde olay yerinden kaçan katil zanlısının polisin teslim ol ihtarlarına uymadığı, tabancayla karşılık verdiği ve polis ekiplerinin de şüpheliye bacağından vurup etkisiz hale getirdikten sonra yakaladığı anlar yer aldı.
Ahmet ATMACA- Nuray UZATMAZ/ GAZİANTEP, -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel