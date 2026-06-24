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Gaziantep'te 8 yıl önceki cinayet davası yeniden görülüyor

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Yargıtay'ın bozması sonrası yeniden başlayan davada, tanık maktulün intikam amacıyla öldürülmüş olabileceğini duyduğunu söyledi. Mahkeme, tutuksuz sanığın SEGBİS ile dinlenmesine karar verip duruşmayı 13 Ekim'e erteledi.

Gaziantep'te 8 yıl önce bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili davada, Yargıtay'ın bozması sonrasında yeniden görülmeye başlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya öldürülen Oğuz Savcılı'nın ailesi ile taraf avukatları katıldı, tutuksuz sanık Cuma B, katılmadı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen N.Ç, maktulün vurulma anını görmediğini ancak intikam almak amacıyla öldürülmüş olabileceğini duyduğunu kaydetti.

Mahkeme heyeti, başka suçtan cezaevinde bulunan sanık Cuma B'nin bir sonraki duruşmada SEGBİS aracılığıyla hazır edilmesine karar vererek, duruşmayı 13 Ekim'e erteledi.

Olay

Kent merkezinde 2018'da berber dünkanı önünde silahlı saldırıya uğrayan Oğuz Savcılı, hayatını kaybetmişti. Hakkında açılan davada Cuma B'nin aldığı beraat kararı, Yargıtay tarafından bozulmuştu.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan
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