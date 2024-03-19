Gaziantep'te bir kişi silahla öldürüldü, 5 şüpheli tutuklandı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşanan kavgada bir kişi silahla öldürüldü. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili olarak 5 şüpheliyi gözaltına aldı ve tutuklandı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ulaş Mahallesi'nde 16 Mart'ta yaşanan kavgada Mehmet Polat'ın (24) silahla öldürülmesine ilişkin başlattığı çalışma kapsamında 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Ulaş Mahallesi'nde 16 Mart'ta Polat ile bir grup arasında kavga çıkmıştı. Silahla vurulan Polat hayatını kaybetmiş, polis zanlıları yakalamak için çalışma başlatmıştı.