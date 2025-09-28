Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Kişi İntihar Etti

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldüren kişi, intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi'nde Sait Kurt (30), boşanma aşamasındaki eşi İpek Kurt (24) ile bir süredir yaşadığı ağabeyinin evinde tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eşine pompalı tüfekle ateş eden Sait Kurt, aynı silahla kendini de vurdu.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, Sait Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan İpek Kurt ise 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.