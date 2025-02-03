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Gaziantep'te Bilişim ve Yapay Zeka Kampı Başladı

Gaziantep'te Bilişim ve Yapay Zeka Kampı Başladı
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Gaziantep'te 160 öğrencinin katıldığı Bilişim ve Yapay Zeka Kampı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlendi. Kampta, mühendislik ve yapay zeka alanlarındaki öğrenciler bir araya gelerek eğitim alacaklar.

Gaziantep'te 160 öğrencinin katıldığı Bilişim ve Yapay Zeka Kampı başladı.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce Gaziantep'te düzenlenen Bilişim ve Yapay Zeka Kampı için açılış töreni düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Gaziantep Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Şahinbey Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kentte olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Öğrencileri bir araya getirmek ve çeşitli eğitimler vermek için kamplar düzenlediklerini hatırlatan Ersöz, Gaziantep'teki kampta 44 ilden mühendislik, yapay zeka, bilişim gibi bölümlerde okuyan öğrencilerin buluştuğunu belirterek, "Bu kampları, öğrencilerin bir araya gelip birlikte düşünmeyi, proje öğrenmeyi, üretmeyi öğrenmeleri ve yetkin hocalardan alanlarıyla ilgili bilgileri temin etmeleri ve kendilerini hayata hazırlamaları bağlamında önemli bir kilometre taşı olsun diye düzenliyoruz." diye konuştu.

Kamplar sonucunda öğrencilerden olumlu dönüşler aldıklarını ifade eden Ersöz, şunları aktardı:

"Gençlik ve Spor Bakanlığının temel amacı gençleri hayata hazırlamak. Kampları, gençlerin iş, aile ve toplum yaşamına hazırlamak olarak görüyoruz. Kamplarla belki bir meslek öğretmek değil, belki bir alanda uzmanlaşmasını sağlamak değil ama gençlerin hayatta başarılı olmalarını sağlayacak becerileri onlara kazandırmak amaçlanmaktadır. Bu kampları da gençlere beceriler sağlayacak araçlardan bir tanesi olarak görüyoruz. Gençler düşünme, öğrenme becerilerine sahip olsunlar ve hayat boyu öğrenmeyi sürdürsünler istiyoruz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de medeniyet kodlarını iyi okuyup iyi uygulamak gerektiğini anlatarak, "Gençlere güveniyoruz. Yarının bakanı, genel müdürü sizler olacaksınız. Bize düşen fırsat eşitliği vermek ve sizleri iyi yetiştirmek, geleceğe iyi hazırlamak. Bu nedenle bütün gücümüzle yanınızdayız." dedi.

Programa, Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin bilişim ve yapay zeka alanlarında en güncel gelişmeler hakkında bilgilendirileceği kamp 5 gün sürecek.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
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