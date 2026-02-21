Haberler

Gaziantep'te evine giren iki kişi tarafından bıçaklanan kadın hastanede hayatını kaybetti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde iki kişi, evine girerek bıçakladıkları kadının ziynet eşyasını gasbederken, kadın hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde evine giren iki kişinin bıçaklayarak ziynet eşyasını gasbettikleri kadın hastanede yaşamını yitirdi.

Ünaldı Mahallesi Attaroğlu Sokak'ta dün evine giren M.M. (22) ve H.M. (27) tarafından bıçaklanan Emine Yusuf (55), kaldırıldığı Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yusuf'un cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Cenaze, işlemlerin ardından kadının yakınlarına teslim edildi.

Olay

Dün, Ünaldı Mahallesi Attaroğlu Sokak'taki ikamete giren M.M. ve H.M, anne Emine Yusuf ile kızı Z.V'yi (15) bıçakla yaralamış, evdeki altın yüzük ile 2 cep telefonunu gasbederek kaçmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 2 şüpheli ile olayın azmettiricisi M.V'yi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz
