Gaziantep'te baklavacıların bayram mesaisi

GAZİANTEP'te baklava ustaları, Ramazan Bayramı için gelen talepleri karşılayabilmek için yoğun mesai harcıyor. Kentte bayram öncesi baklava üretimi 2 kat arttı.

Baklavası ve fıstığıyla ünlü Gaziantep'te baklava üreticileri Ramazan Bayramı dolayısıyla yurt içi ve dışından gelen siparişleri yetiştirmek için sabahın erken saatlerinde, imalathanelerde çalışmalara başlıyor. Baklavacılara, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından sipariş yağarken, baklava ustaları şafak vakti başladıkları üretimi, iftar saatine kadar sürdürüyor. Üretim için 24 saate ulaşan sürede, imalathanelerde tezgahlarının başına geçen ustaların el emeğiyle hazırladığı baklavaların yarısı paketlenip yurt dışına gönderiliyor, diğer kısmı ise Türkiye'nin farklı şehirlerine de uçak ya da otobüslerle ulaştırılıyor. Online olarak da satılan baklava için Türkiye'nin dört bir yanından sipariş alınıyor.