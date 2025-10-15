Gaziantep'te Bağımlılıkla Mücadele İçin Protokol İmzalandı

Gaziantep'te bağımlılıkla ilgili toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla "Yeşilay Bağımsızlık Seferberliği" protokolü imzalandı.

Gaziantep Valiliği, Yeşilay, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Sanko Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Yeşilay'ın 105 yıldır birçok insanın bağımlılıktan korunmasına ve kurtulmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Yeşilay'ın yürüttüğü çalışmalarla dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Dinç, şunları kaydetti:

"Yeşilay olarak gece gündüz çalışıyoruz ancak sadece bir kurumun veya devletin bu yükün altından kalkması mümkün değil. Seferberlik mantığıyla her vatandaşımızın tüm imkanlarını, gücünü ve dikkatini ortaya koyarak ülkemizin bağımsızlık mücadelesine katılması gerekiyor. Aksi halde bu kadar güçlü, yaygın ve etkili bağımlılık endüstrisi karşısında zafer kazanmamız zor olacak."

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de bağımlılıkla mücadelede öğretmenlere önemli görevler düştüğünü belirtti.

Kent genelinde her türlü bağımlılıkla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini dile getiren Çeber, "Biz her türlü bağımlılıkla mücadele etmek durumundayız. Dikkat ederseniz dijital ve sanal bağımlılıktan girdik. Sigara, alkol ve sanal kumar bağımlılıkları aileleri yıkıyor." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise protokolün hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Törenin ardından Dinç, öğretmenlere yönelik konferans verdi.