Gaziantep'te babasının kullandığı otomobilin çarptığı çocuk öldü Güncel Haberler Gaziantep'in Nizip ilçesinde babasının kullandığı otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti. Gaziantep'in Nizip ilçesinde babasının kullandığı otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, A.Ç, Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinin önüne park ederken otomobiliyle oğlu Ahmet Ç'ye (4) çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, çocuğu Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ahmet Ç, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Karşıyaka Gaziantep Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Gaziantep'te babasının kullandığı otomobilin çarptığı çocuk öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.