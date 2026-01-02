Haberler

Avda kuzeninin silahından çıkan saçmalarla öldü

Güncelleme:
Gaziantep'te ava çıkarken kuzeninin tüfeğinden çıkan saçmalarla hayatını kaybeden Ahmet Çelikçi'nin cenazesi teslim edildi. Olayın kazara gerçekleştiği öne sürüldü.

GAZİANTEP'te Ahmet Çelikçi (22), birlikte ava çıktığı kuzeni İsmail K.'nin (21) ateş alan tüfeğinden çıkan saçmalarla yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan İsmail K. ilk ifadesinde silahın kazara ateş aldığını öne sürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Yukarıgüneyse Mahallesi kırsalında meydana geldi. Ahmet Çelikçi, birlikte ava çıktığı kuzeni İsmail K.'nin bir anda ateş alan tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandı. İsmail K.'nin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ahmet Çelikçi, yapılan müdahalesinin ardından Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çelikçi, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Çelikçi'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Gözaltına alınan, ifadesinde olayın kazara olduğunu öne süren İsmail K.'nin karakoldaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
