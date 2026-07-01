Gaziantep'te geri dönüşüm ve kutnu kumaşı temalı iki sergi açıldı

Gaziantep'te çevre bilinci ile kültürel mirası sanat aracılığıyla buluşturmak amacıyla "Atma Sanata Dönüştür" ve "Bakışın Ötesinde" sergileri açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) resim öğretmenleri ile kursiyerlerinin hazırladığı sergilerde toplam 100 eser ziyaretçilere sunuldu.

Sergide yer alan 50 eser, atık malzemelerin sanatsal çalışmalarla yeniden değerlendirilmesiyle oluşturulurken, "Atma Sanata Dönüştür" temasıyla çevre bilinci ve geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.

"Bakışın Ötesinde" temalı diğer 50 eser ise yağlı boya tekniğiyle tuval ve geleneksel kutnu kumaşı üzerine hazırlanan çalışmalardan oluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sergilere ev sahipliği yapan Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nin Cumhuriyet döneminden kalan önemli yapılardan biri olduğunu belirtti.

Küresel ısınmanın geleceği tehdit ettiğini aktaran Şahin, geri dönüşüm temalı eserlerin çevre konusunda farkındalık oluşturacağına inandığını ifade etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek sergilerin açılışı gerçekleştirildi.

Öte yandan Şahin, aynı merkezde ziyarete açık bulunan ve Antep işi eserlerden oluşan "Beyaz Sessizlik" sergisini de ziyaret etti.

"Atma Sanata Dönüştür" ve "Bakışın Ötesinde" sergileri, 4 Temmuz'a kadar Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.