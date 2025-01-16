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Gaziantep'te Atasözleri ve Deyimler Canlı Derslerle Öğretiliyor

Gaziantep'te Atasözleri ve Deyimler Canlı Derslerle Öğretiliyor
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Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Fikret Öztürk Ortaokulu'nda öğrenciler, atasözleri ve deyimleri canlı olarak öğreniyor. Öğrenciler, eğlenceli yöntemlerle derslere katılarak konuları daha iyi kavrıyorlar.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Fikret Öztürk Ortaokulu'nda atasözler ve deyimler canlı olarak öğrencilere öğretiliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde okulları zarar gören Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki konteyner derslikte eğitim öğretime devam eden Fikret Öztürk Ortaokulu öğrencileri, Türkçe derslerinde atasözleri ve deyimleri canlı olarak öğreniyor.

Öğrenciler kullandıkları bazı materyaller yardımıyla atasözü ve deyimleri canlandırıyor.

Öğrenciler derste, "ipe un sermek", "bir eli yağda bir eli balda", "çürük tahta çivi tutmaz", "baltayı taşa vurmak", "beyin yıkamak", "hapı yutmak", "başına çorap örmek", "avucunu yalamak", "feleğin çemberinden geçmek", "yeme de yanında yat" gibi deyim ve atasözlerinin canlandırıp ne anlama geldiklerini uygulamalı olarak öğreniyor.

Okulun Türkçe Öğretmeni Nesrin Korkmaz Özpolat, gazetecilere, derste öğrencilerinin eğlenip keyif alarak dersleri işlediklerini, bunun da öğrencilerde öğrenmeyi kolaylaştırdığını belirtti.

Tüm derslerde konuları oyunlaştırarak işlediklerini, öğrencilerin de bundan dolayı mutlu olduklarını dile getiren Özpolat, "Bu şekilde işlenen derslerin akılda daha kalıcı ve öğretici olduğu düşüncesindeyim. Böylelikle anlatılanların unutulmayacağı, çocukların büyüdüklerinde hatırlarında güzel anıların kalacağını düşüncesiyle dersleri bu şekilde işliyorum." ifadelerini kullandı.

5'inci sınıf öğrencisi Merve Nisa Gül Kara ise öğretmenlerini çok sevdiklerini, onun sayesinde de dersleri çok iyi öğrendiklerini kaydetti.

6'ncı sınıf öğrencisi Hüseyin Yetimoğlu ise derste işledikleri konuları Türkçe öğretmenleri sayesinde daha iyi anladıklarını ve onu çok sevdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
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